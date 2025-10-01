肥満は、多くの慢性炎症性疾患の第1の原因であることが明らかにされているほか、うつ病や不安のリスク増加と関連しています（写真：ryanking999／PIXTA）世界的な課題となった肥満は、単なる「生活習慣の問題」ではありません。環境、食文化、社会制度が複雑に絡み合う構造的問題でもあるのです。本稿では、肥満の背景にある社会的要因を紐解きつつ、個人と社会が一緒に取り組むべき解決の糸口を示します（エリック・ネプーティ著