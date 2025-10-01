エジプトに続き開催国チリを破り、2連勝でグループステージ突破を決めたU-20日本代表。20歳以下世界一を決めるU-20ワールドカップの舞台で、船越優蔵監督率いるチームはここまで非常に高いパフォーマンスを発揮している。こういった大会では、スタメンで出場する11人はもちろんのこと、途中から入る交代選手の活躍も不可欠。チリ戦では、FC今治のMF横山夢樹が大きな仕事をやってのけた。79分、先制点につながるPKを獲得した齋藤俊