チリで開催中のU-20ワールドカップ。U-20日本代表は9月30日のグループステージ第2節で地元チリと対戦した。前半に得たPKはFW高岡伶颯が失敗するも、後半に得たPKをDF市原吏音が冷静に沈めて先制！スタジアムには多くの地元サポーターが詰めかけ、プレッシャーがかかる場面だったが、市原は初戦に続いて冷静にPKを決めてみせた。終盤には横山夢樹が追加点を奪い、2-0で勝利している。日本はボール保持率こそ37％ほどだったが、これ