¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¸ø³«¡Ê11·î21Æü¡Ë¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê2006Ç¯¸ø³«¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥×¥é¥¤¥¹ÈÇBlu-ray¡õDVD¤È¤·¤Æ11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÊÈ¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§KADOKAWA¡Ë¡£Blu-ray¤Ï2980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢DVD¤Ï1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù90ÉÃÍ½¹ðÅû°æ¹¯Î´¤Î¾®Àâ¤òºÙÅÄ´ÆÆÄ¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼