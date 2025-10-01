フィリピン中部のセブ島沖でマグニチュード6.9の地震が発生しました。AP通信によりますと子どもを含む少なくとも31人が死亡したということです。アメリカ地質調査所によりますと、フィリピン中部のセブ島沖で先月30日、日本時間午後11時ごろ、マグニチュード6.9の地震が発生しました。AP通信によりますと、家屋が倒壊するなどして子どもを含む31人が死亡したということです。現地で撮影された映像からは教会の一部が崩落し鉄骨がむ