ＳＮＳでつながり、特殊詐欺などに関与する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」への対策を強化するため、警察庁は１日、全国警察の司令塔組織となる「匿流情報分析室」を発足させた。匿流は秘匿性の高い通信アプリなどを使い、追跡を困難にさせた上で特殊詐欺や強盗、窃盗、サイバー犯罪など様々な違法行為に関与している。壊滅には中核人物の摘発が不可欠で、匿流情報分析室は全国警察の捜査情報を集約・分析