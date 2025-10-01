ボーイズグループASTROのメンバー、チャウヌが国軍の日を迎え、ファンと観客に特別に挨拶をした。【写真】チャウヌ、軍服姿で見せた"デレ顔"来る9月29日、韓国で公開される映画『ファーストライド』（原題）でヨンミン役を演じたチャウヌは入隊前に撮影したメッセージ動画と直筆メッセージを通じて、作品に対する愛情と応援を伝えた。動画のなかのチャウヌは、共演した俳優カン・ハヌル、キム・ヨングァン、カン・ヨンソク、女優ハ