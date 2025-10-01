一定以上の所得がある75歳以上の高齢者の医療費の自己負担は、緩和措置が終わり、完全に「2割」負担になります。高齢化による医療費の増加を受け、厚生労働省は2022年、75歳以上の高齢者のうち、一定以上の所得がある人の医療費の自己負担を、「1割」から「2割」に引き上げました。その際、急な負担増を避けるため、1か月あたりの負担の「増加額」を3000円までに抑える緩和措置が行われてきましたが、これが9月30日で終わり、1日か