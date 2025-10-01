◇サッカー・U―20W杯チリ大会1次リーグA組第2戦日本2―0チリ（2025年9月30日チリ・サンティアゴ）日本は開催国チリに2―0で勝利し、2連勝スタートを飾った。これでA組3位以上が確定し、他組の結果により、16チームによる決勝トーナメントへの2大会ぶり進出を一番乗りで決めた。船越優蔵監督率いる日本は初戦の先発メンバーから2人を入れ替え、MF平賀大空（京都）とFW高岡伶颯（バランシエンヌ）が初先発した。前半は一