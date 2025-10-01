国公私立８１大学病院の２０２４年度の経常収支が５０８億円の赤字だったと、全国医学部長病院長会議が９月３０日に公表した。赤字総額は前年度の約３倍に上る。物価高騰や人件費の増加で厳しい経営状況が続き、全体の約７割にあたる５７病院で赤字となった。調査は大学病院の本院が対象で、全体の収支が赤字となるのは２３年度に続き２年連続。赤字額を大学の設置主体別でみると、国立４２病院で２８６億円、公立８病院で９１