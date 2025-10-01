気象台は、午前10時35分に、洪水警報を仙台市東部に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮城県・仙台市東部に発表 1日10:35時点東部では、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、1日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□洪水警報【発表】1日夜遅くにかけて警戒■塩竈市□大雨警報・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量60mm■多賀城市□大雨警報・浸