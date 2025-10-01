元海上自衛官の男2人が駐車場シェアリングサービスに他人の土地を登録し、他人名義のクレジットカードで故意にキャンセル料を発生させ約500万円を騙し取ろうとした疑いなどで再逮捕されました。元海上自衛官の三上淳平容疑者（29）と山本裕也容疑者（23）は2024年、駐車場シェアリングサービスに千葉県成田市など5箇所の他人の土地を勝手に登録し、他人名義のクレジットカード情報で故意にキャンセル料を発生させ、約500万円をだま