ロックバンド・ONE OK ROCKのRyotaさんは9月30日、自身のInstagramを更新。離婚を発表しました。【投稿】離婚の報告「温かく見守っていただけたら嬉しいです」「長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました」と切り出したRyotaさん。「これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます」と、育児には関わっていくことを明言しています。続けて「一緒に過ごした日々、そし