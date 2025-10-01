滋賀県で行われている国民スポーツ大会。三重県選手団の9月30日の結果をお伝えします。レスリングのフリースタイル競技が行われ成年男子57キロ級で日本体育大学3年の高田勇選手が3位。少年男子55キロ級でいなべ総合学園高校3年の山田謙心選手が5位入賞です。成年男子74キロ級で日本体育大学1年の神谷樹生選手が5位入賞です。また、レスリング女子では62キロ級で自衛隊体育学校の稲垣柚香選手が3位です。そして、ボウリング競技では