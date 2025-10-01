「銀座コージーコーナー」は、10月1日（水）から、クリスマスケーキの予約受付を、全国の生ケーキ取扱店で開始する。【写真】絵本を読むように楽しめるプチケーキのアソートも！商品一覧■キュートな店頭予約特典も今回“FunFunChristmas（ファンファンクリスマス）”をテーマに登場するのは、個食タイプから定番人気のケーキ、予約限定＆数量限定のプレミアムなケーキまで、バリエーション豊かなクリスマススイーツ全20品。