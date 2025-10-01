PS初戦…初回の第1打席でいきなり本塁打【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席で本塁打を放った。NHKで解説を務めた前田健太投手は「ロケットみたいですね。めちゃくちゃ速かった……」と驚愕の当たりを振り返った。大谷がチームを勢いづけ