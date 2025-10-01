国際結婚でカナダに移住し現地の国籍を取得した大学教授の女性が、自ら外国籍を取得すると日本国籍を失うのは違憲だとして国を訴えた裁判で、大阪地裁は訴えを退けました。京都先端科学大学の清水裕子教授（６０）は、２００８年にカナダ人と国際結婚し、カナダ国籍を取得して移住しました。日本の国籍法では、自ら外国籍を取得した場合は日本国籍を失うと規定されていて、清水教授は、親の介護のため帰国した際、一時不法滞