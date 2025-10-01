大阪・関西万博の会場で空飛ぶクルマの試験飛行が行われました。万博会場上空にふわっと浮き上がったのは、ＡＮＡホールディングスなどが手がけた空飛ぶクルマ「ＪｏｂｙＳ４」です。ＡＮＡホールディングスは、２０２７年度以降をめどに空飛ぶクルマのエアタクシーサービスとして東京都心と周辺の空港の間で乗客を運ぶことを目指していて、関西などにも展開したいとしています。（ＡＮＡホールディングス・芝田浩二社長）「