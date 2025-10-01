日本相撲協会は1日、元関脇・宝富士（38＝伊勢ケ浜部屋）の現役引退と年寄「桐山」の襲名を発表した。青森県出身。五所川原商高から近大を経て2009年初場所で初土俵。2011年名古屋場所で新入幕を果たした。得意とする左四つからの寄り、投げで活躍し幕内は78場所務め、最高位は西関脇。東十両12枚目で迎えた秋場所は5勝10敗で負け越し、幕下転落が決定的になっていた。初土俵から休まず土俵に上がり続け、連続出場は1398回（