ドジャース・大谷翔平投手の、等身大の「黄金像」がお目見えした。横浜高島屋が1日から6日まで開催する「横浜大黄金展」で、目玉商品として特別転移されるのがバットを構える大谷の黄金像。金製品のパイオニアであるSGCが大谷本人の公認のもと、映像を元に3Dとして立体化。ほぼ同じ身長の1メートル90センチの高さで、10センチ四方の金箔を約1550枚を使用して製作した。お値段は税込み5500万円。お披露目イベントには大谷