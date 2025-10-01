オークス7着ブラウンラチェット（牝3＝手塚久、父キズナ）は秋華賞（10月19日、京都芝2000メートル）の鞍上が池添謙一（46）に決まった。1日、サンデーレーシングが発表した。昨秋に新馬、アルテミスSと連勝し、その後は阪神JF16着、桜花賞9着、オークスとG1で経験を積んだ。前走後は放牧を挟み、秋に向けて調整。左前脚の蹄を痛めたため予定していた紫苑Sを見送り、秋華賞直行に切り替えた。再度、放牧を挟み、帰厩後は順調に