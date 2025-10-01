芸能事務所に対し、所属する芸能人が移籍や独立する際に、妨害しないことなどを求める指針を公正取引委員会がまとめました。【映像】芸能人と事務所の取引 適正化へ10月1日の指針は、芸能人と事務所との取引をめぐる実態調査で法律上問題となりうるケースが確認されたことから、取引を適正化するため策定されました。事務所側が、移籍や独立を希望するタレントを妨害しないことや、合理的な理由がない限り、芸名などの使用制