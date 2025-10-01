◆ナ・リーグワイルドカードシリーズロサンゼルス・ドジャースーシンシナティ・レッズ1日（日本時間30日午前10時8分試合開始、ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは30日（日本時間1日）、ホームでレッズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場した。大谷はレギュラーシーズン、打率.282、本塁打55本、打点102、得点146、盗塁20の打撃成績。投げては14試合に登板し1勝1敗、防御率2.87、47回