チャンネル登録者数1150万人超のロシア人テクノロジー系YouTuber・Wylsacom氏が、未発表のM5搭載iPad Proの開封動画を投稿しました。Leaked unboxing video reveals unannounced M5 iPad Pro in full - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/09/30/leaked-unboxing-video-reveals-unannounced-m5-ipad-pro-in-full/Wylsacom氏が公開したM5搭載iPad Proの開封動画が以下。iPAD PRO M5 2025 - РАСПАКОВКА РАНЬШЕ APPLE!!