米インディアナ州で、リスを追い掛けて木に登ったものの、下りられなくなったハスキー犬が救出された。インディアナ州の動物保護施設「フォートウェーン動物保護管理局」が９月３０日、インスタグラムで伝えた。同施設に、飼い主の庭の木に犬が取り残されているという通報を受け、警官２人が現場に駆けつけた。裏庭でリスを追い掛けていたハスキー犬のオーロラが、木に登ったリスを追い上げ、かなり高くまで登ってしまい、自