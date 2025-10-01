Ｊ１横浜ＦＭが１日、経営再建中の日産自動車（横浜市）が同クラブの株式売却を検討しているとの報道後、初めて横須賀市内での練習を公開した。前節の敵地ＦＣ東京戦は３―２で勝利し、現在チームは勝ち点３１（得失点差マイナス１１）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１５）で並んでいる。今節の柏戦（４日・三協Ｆ柏）を含めて残り６試合となるが、浦和、広島、