◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第２戦日本２―０チリ（９月３０日・チリ）日本はチリに２―０で勝利し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。主将のＤＦ市原吏音が２試合連続でＰＫを沈め、決勝点を奪った。＊＊＊チームの総力を結集させて奪った勝ち点３だった。０―０で後半開始時、ＭＦ平賀大空に代わってピッチに入ったＦＷ石井久継が前線を活性化させ、同７分の先制点に繋げた。１―０の２３分にはＦＷ神田奏真、Ｍ