カブスがワイルドカードシリーズ第２戦の先発投手を最近４年間レギュラーシーズンで先発していない右腕キトレッジと発表。中５日で予想されていた今永昇太投手ではなかった。試合直後のカウンセル監督は記者会見で第２戦の先発投手のことを聞かれ「第２戦の先発投手はまだ決まっていません。アイデアはありますが」と答えていた。レギュラーシーズン最終３試合にいずれも６回未満で降板し計１５点を失った左腕に全幅の信頼が