佐賀県警察本部科学捜査研究所の元職員によるDNA鑑定の不正を受け、9月22日、佐賀県弁護士会が記者会見を開いた。会見では「組織的な欠陥が明らかになった」と指摘し、警察に対して第三者による調査機関の設置を改めて求めた。 DNA鑑定記録の改ざん「7年間で130件」 この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員がDNA鑑定記録を改ざんするなどの不正を繰り返し、2017年6月から2024年10月までの約7年間で13