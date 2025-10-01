【モデルプレス＝2025/10/01】ONE OK ROCKのベース・Ryota（36）が9月30日、自身のInstagramを更新。離婚を発表した。【写真】ワンオクRyota、離婚発表◆Ryota、離婚発表Ryotaは「長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました。これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます」と離婚を発表。「一緒に過ごした日々、そして一緒に築いた家族に心から感謝しています」とつ