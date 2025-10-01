短観予想通りで円売りもドル円の上値重い、米政府閉鎖に現実味ダウ先物140ドル安 日銀短観を受け円売り、ドル円は一時148.23円まで上昇した。 日銀短観・大企業製造業は日米関税交渉進展を受け改善が期待されていたが、小幅な改善にとどまった。また、市場予想と一致した。先行きは横ばいで予想を下回った。大企業非製造業は横ばい、先行きは小幅改善するも予想と一致した。短観が小幅改善にとどまったため日銀10月利上げ