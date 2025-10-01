９月２９日、桑竜高速道路を走る車。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙10月1日】中国湖南省の張家界市桑植県と湘西トゥチャ族ミャオ族自治州竜山県を結ぶ桑竜高速道路が9月29日、開業した。4車線（片側2車線）で、総延長は61.5キロ。インフラ建設大手、中国中鉄傘下の中鉄五局集団が建設に携わった。桑植、竜山両県間の所要時間が従来の2時間半から40分に短縮されたことで、沿線住民の移動の利便性が向