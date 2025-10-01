◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(9月30日、東京ドーム)中日の岡林勇希選手が3試合連続猛打賞を記録しました。岡林選手は第1打席、田中将大投手からセンター前ヒットを放つと、第2打席は内野安打を記録。第3打席は四球で出塁すると、第4打席は大勢投手からセンター前へ運び、3安打を記録しました。これで3試合連続猛打賞で今季165安打。2位につける広島の小園海斗選手や阪神の近本光司選手とは6本差とし、2022年以来2度目の最多安打