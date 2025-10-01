「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は初回先頭の第１打席でポストシーズン１号ソロを放った。初球のインハイをしっかり見極めた大谷。直後、バッテリー間でピッチコムの異常が発生した。すると大谷が一塁ベンチに向かって指さしながらアピール。スタンドからはブーイングがわき起こった。仕切り直しの２球目はワンバウンドにバットを出さず、３