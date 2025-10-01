「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース１−３レッドソックス」（３０日、ニューヨーク）ヤンキースが痛恨の逆転負けで崖っぷちに立たされた。七回に吉田に逆転の中前２点打を浴び、九回にもバーグマンにダメ押しの適時二塁打を浴び、万事休すかと思われた。スタンドのヤンキースファンも呆然とゲームを見つめていた。だが九回、ゴールドシュミットが安打で出塁すると、ジャッジも中前打で続いた。さらにベリン