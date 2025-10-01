「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース１−３レッドソックス」（３０日、ニューヨーク）レッドソックスが先勝で地区シリーズ進出に王手をかけた。七回に代打で登場した吉田正尚外野手が逆転の中前２点打を放った。試合はヤンキースのボルピーが先制ソロを放って主導権を奪った。だがレッドソックス先発のクロシェも粘りの投球で追加点を許さず。フリードとの投げ合いで緊迫した状態が続いた中、七回１死でマウン