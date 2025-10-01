新十両昇進を決め、記者会見する五島改め藤凌駕＝1日、両国国技館日本相撲協会は1日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）の番付編成会議を開き、拓大出身の五島改め藤凌駕（22）＝本名五島雅治、愛知県出身、藤島部屋＝と長村改め日向丸（21）＝本名長村晃宏、宮崎県出身、木瀬部屋＝の新十両昇進を決めた。藤凌駕は3月の春場所の幕下最下位格付け出しから所要4場所で昇進。日向丸は静岡・飛