東京・渋谷のNHK放送センターNHKは1日、同日始まった新たなインターネット配信サービス「NHKONE」のアカウント登録手続きで、一部の利用者に認証コードがメールで届かない不具合が発生していると発表した。NHKによると、Gmailなどを通じて手続きをした人に不具合が生じており、原因を調査している。「NHKONE」は、番組のネット配信を必須業務とする改正放送法の施行に伴って始まった新サービス。スマートフォンなど各端