建国76年の国慶節を迎え、日本に向かう旅行客らで混雑する北京首都国際空港＝1日（共同）【北京共同】中国は1日、建国76年の国慶節（建国記念日）を迎え、8日までの大型連休がスタートした。政府は期間中に延べ23億6千万人が移動すると予想。中国では旧日本軍を題材とする映画の公開が相次ぎ、反日感情の高まりも危惧されるが、国外旅行先としては日本が依然人気となっている。北京の天安門広場では1日早朝から国旗の掲揚式が