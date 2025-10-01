午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５５、値下がり銘柄数は１４４０、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりは医薬品、その他製品、電気・ガス。値下がりで目立つのは保険、銀行、不動産、その他金融、石油・石炭、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS