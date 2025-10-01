スター・マイカ・ホールディングスは大幅反発し年初来高値を更新している。９月３０日の取引終了後、２５年１１月期の連結業績予想について、売上高を６４０億６１００万円から６７８億９５００万円（前期比２１．６％増）へ、営業利益を６２億９８００万円から７２億３２００万円（同３０．９％増）へ、純利益を３４億４２００万円から４１億５９００万円（同３３．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１