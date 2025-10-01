アンドエスティＨＤが大幅安で３日続落している。９月３０日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算で、営業利益が７９億７３００万円（前年同期比１９．４％減）と２ケタ減益となったことが嫌気されている。 ４月の低気温などの影響で夏物衣料の動き出しが遅かったものの、カジュアルファッション需要が底堅く推移し、売上高は１４９３億４５００万円（同３．６％増）と上期として過去最高を更新した。ただ、夏物商品の