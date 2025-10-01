Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。さらにMrs. GREEN APPLEの公式Xでは“謎めいた”写真が公開され、ファンの注目を集めている。 関連：【画像】考察殺到の謎めいたシルエット写真／大森元貴の新アーティストフォト＆オフショット ■オールブラックコーデで青空を背景にピースをする大森元貴 大森はストーリーズで、青空と雲が映し出されたス