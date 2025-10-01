ぽっこりお腹や下半身太りに悩んでいる方におすすめなのが、座ったまま進むだけでOKのピラティスの簡単エクササイズ【ヒップウォーキング】。太もも裏や脚の付け根の筋肉、そして体幹を同時に鍛えられるため、太りにくい下半身作りとお腹痩せの両方にアプローチできます。姿勢改善や基礎代謝アップにも効果的です。🌼体重そのままなのに“痩せた？”と言われる！マイナス３kg級【姿勢リセット習慣】ヒップウォーキング（１