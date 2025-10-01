可愛い見た目でもなぜか彼氏ができない女性っていませんか？男性は女性の顔だけではなく、実は内面もしっかり見ているもの。そのため、もしかしたら男性が内面を見てその女性を敬遠しているのかも知れません。そこで今回は、男性が「付き合えない」と感じてしまう女性の特徴をチェックしてみましょう。｜ノリが良すぎてチャラすぎるノリがいい女性は男性から好まれる傾向にありますが、あまりによすぎると「チャラい」と思われて