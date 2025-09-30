「なぜか恋愛が長続きしない」という女性に共通するのが“自己肯定感の低さ”。謙虚に見える一方で、男性からすると「支えるのが大変そう」と感じられてしまうことがあるんです。そこで今回は、自己肯定感が低い女性に対する「男性の本音」を紹介します。褒めても素直に受け取ってくれない「今日の服似合ってるね」と伝えても、「そんなことないよ」と返されると、男性は拍子抜けしてしまいます。最初は照れ隠しかなと思えても、そ