バレーボール男子日本代表として活躍する高橋藍（※高＝はしごだか／サントリーサンバーズ大阪）の初冠番組の関連企画『高橋藍のオフになにする？スペシャルイベント』が、動画配信サービス「Hulu」で10月19日から独占配信される。9月30日に大阪国際交流センターで行われた公演の模様を、疑似生配信で届ける（※視聴にはチケットが必要。月額料金を支払うことなく作品単位で購入できる）。【画像】サウナを楽しんだ“らんるい”