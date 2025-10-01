長野県塩尻市の自宅で妻を殺害した罪に問われている元長野県議会議員の男の裁判で、東京高裁はさきほど、弁護側の控訴を棄却し、1審と同じ懲役19年を言い渡しました。長野県議会の元議員・丸山大輔被告（51）は2021年9月、長野県塩尻市の自宅兼酒蔵の事務所で妻の希美さん（当時47）を殺害した罪に問われています。丸山被告は一貫して無罪を主張していますが、1審の長野地裁は「長らく不倫関係にあった女性と復縁したいとの思いを