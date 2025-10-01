Ryu Matsuyamaの約3年3か月ぶりのフルアルバムとなる4thアルバム『Voyager 2』が2025年12月10日（水）にCDとアナログ盤でリリースとなる。先駆けて12月3日（水）より全曲先行配信も決定となった。『Voyager 2』では、odolの森山公稀がほぼ全曲の編曲を担当しており、ミキシングを葛西敏彦、マスタリングにDave Koorie（デーブ・クーリー）という豪華制作陣が結集している。日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」テーマ曲「ATOMS」や、