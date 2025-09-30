暑さも少し和らぎやっと身体が楽になりつつあります。深呼吸をして心身ともに整えておきましょう。読書の秋とも言われますが、電子機器での読書ではなく、五感を研ぎ澄まして紙に触れる読書を楽しんでみてください。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2025年10月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法Lacmoi（ラックモア）比較的安定した月